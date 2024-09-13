ЦРУ: В Україні найвища смертність у світі і найнижча народжуваність

Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі та найнижчим показником народжуваності, повідомляє Українська правда.

Про це свідчать останні дані зі звітів Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) про рівень смертності та народжуваності у світі.

Згідно зі статистикою, рівень смертності в Україні наразі складає 18,6 на 1000 осіб – це найвищий показник серед усіх країн світу.

Друга за смертністю країна – Литва – має смертність на рівні 15,02 смертей на 1000 осіб. Третє місце посідає Сербія з показником 14,9 смертей на тисячу осіб.

Найменший рівень смертності – у Катарі з показником 1,4 смертей на 1000 осіб.

За рівнем народжуваності Україна посідає останнє місце зі значенням 6 народжень на 1000 людец.

На передостанній позиції за народжуваністю опинилося французьке володіння Сен-П'єр і Мікелон з показником 6,4 народжень на 1000 осіб.

Лідером за народжуваністю у світі став Нігер з показником 46,6 народжень на 1000 людей.

Нагадаємо, що смертність в Україні у 2024 році втричі перевищує народжуваність. Найбільше новонароджених та померлих зареєстровано у Дніпропетровській області та Києві.