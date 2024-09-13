ЦРУ: В Украине самая высокая смертность в мире и самая низкая рождаемость

Украина стала страной с самым высоким уровнем смертности в мире и низким показателем рождаемости, сообщает Украинская правда.

Об этом свидетельствуют последние данные из отчетов Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) об уровне смертности и рождаемости в мире.

Согласно статистике, уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1000 человек – это самый высокий показатель среди всех стран мира.

Вторая по смертности страна Литва имеет смертность на уровне 15,02 смертей на 1000 человек. Третье место занимает Сербия с показателем 14,9 смертей на тысячу человек.

Наименьший уровень смертности – в Катаре с показателем 1,4 смерти на 1000 человек.

По уровню рождаемости Украина занимает последнее место со значением 6 рождений на 1000 человек.

На предпоследней позиции по рождаемости оказались французские владения Сен-Пьер и Микелон с показателем 6,4 рождений на 1000 человек.

Лидером по рождаемости в мире стал Нигер с показателем 46,6 рождений на 1000 человек.

Напомним, что смертность в Украине в 2024 году втрое превышает рождаемость. Больше всего новорожденных и умерших зарегистрировано в Днепропетровской области и Киеве.