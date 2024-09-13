Пентагон: США намагаються позбавити Росіїю доступу до технологій

Пентагон тісно співпрацює з іншими урядовими установами Сполучених Штатів, аби позбавити Росію будь-яких можливостей отримувати американські технології – навіть в обхід санкцій. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

"Ми, безумовно, не хочемо бачити, щоб американські технології використовувалися (росіянами – ред.) в таких місцях, як Україна – проти українських громадян", - сказав представник оборонного відомства США.

Він зазначив, що Пентагон взаємодіє з іншими урядовими структурами США, зокрема з Міністерством торгівлі, аби компоненти американського виробництва не з’являлися в зброї, яку використовують підсанкційні країни, такі як Росія.

"Міністерство оборони продовжить тісно співпрацювати з нашими міжвідомчими партнерами, щоб запобігти цьому", - запевнив представник Пентагону.

Як повідомлялося, напередодні Комітет Сенату США з питань внутрішньої безпеки та урядових справ провів слухання на тему: "Підживлення російської воєнної машини американськими компаніями". Американські законодавці та урядовці обговорили, як зменшити можливості Росії та інших країн обходити санкції.