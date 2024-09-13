Пентагон: США пытаются лишить Россию доступа к технологиям

Пентагон тесно сотрудничает с другими правительственными учреждениями Соединенных Штатов, чтобы лишить Россию любых возможностей получать американские технологии даже в обход санкций. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

"Мы, безусловно, не хотим видеть, чтобы американские технологии использовались (россиянами – ред.) в таких местах, как Украина – против украинских граждан" , - сказал представитель оборонного ведомства США.

Он отметил, что Пентагон взаимодействует с другими правительственными структурами США, в частности, с Министерством торговли, чтобы компоненты американского производства не появлялись в оружии, которое используют подсанкционные страны, такие как Россия.

"Министерство обороны продолжит тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнерами, чтобы предотвратить это" , - заверил представитель Пентагона.

Как сообщалось, накануне Комитет Сената США по вопросам внутренней безопасности и правительственных дел провел слушания по теме: "Подкормка российской военной машины американскими компаниями". Американские законодатели и чиновники обсудили, как снизить возможности России и других стран обходить санкции.