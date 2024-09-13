Рада скоротить витрати держбюджету на понад 137 млрд грн – депутатка

Загальне скорочення витрат в бюджеті 2024 року складе понад 137 млрд грн. Про це заявила народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, повідомляє Лівий берег.

"Подала поправку [до другого читання законопроєкту – прим.] про додаткове скорочення видатків на 628 млн грн в змінах до бюджету 2024 року. Проситиму комітет її підтримати і спрямувати ці кошти на лікування поранених військовослужбовців", - розповіла Підласа.

Парламентарка пояснила, що військовий бюджет може покриватись лише внутрішніми ресурсами країни, водночас скорочення невійськових видатків звільняє такі ресурси для забезпечення сил оборони.

"Частина соціальних видатків загального фонду держбюджету в 2024 році покриваються також внутрішніми ресурсами, тому що іноземних грошей не вистачає і при плануванні не було певності, скільки їх буде, тому саме в цій ситуації в цьому законопроєкті 11417, який доповнює чинний бюджет, переспрямування з "невійськових» видатків мають сенс", - пояснила народна депутатка.