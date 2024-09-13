Рада сократит расходы госбюджета более чем на 137 млрд грн – депутат
Общее сокращение расходов в бюджете 2024 составит более 137 млрд грн. Об этом заявила народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, сообщает Левый берег.
"Подала поправку [ко второму чтению законопроекта – прим.] о дополнительном сокращении расходов на 628 млн грн в изменениях в бюджет 2024 года. Буду просить комитет ее поддержать и направить эти средства на лечение раненых военнослужащих", - рассказала Подласа.
Парламентария объяснила, что военный бюджет может покрываться только внутренними ресурсами страны, в то же время сокращение невоенных расходов освобождает такие ресурсы для обеспечения сил обороны.
"Часть социальных расходов общего фонда госбюджета в 2024 году покрываются также внутренними ресурсами, потому что иностранных денег не хватает и при планировании не было уверенности, сколько их будет, поэтому именно в этой ситуации в этом законопроекте 11417, который дополняет действующий бюджет, перенаправление с" невоенных» расходов имеют смысл", - объяснила народная депутат.