Рада сократит расходы госбюджета более чем на 137 млрд грн – депутат

Общее сокращение расходов в бюджете 2024 составит более 137 млрд грн. Об этом заявила народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, сообщает Левый берег.

"Подала поправку [ко второму чтению законопроекта – прим.] о дополнительном сокращении расходов на 628 млн грн в изменениях в бюджет 2024 года. Буду просить комитет ее поддержать и направить эти средства на лечение раненых военнослужащих" , - рассказала Подласа.

Парламентария объяснила, что военный бюджет может покрываться только внутренними ресурсами страны, в то же время сокращение невоенных расходов освобождает такие ресурсы для обеспечения сил обороны.