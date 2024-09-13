Польща попри обіцянки не виділила гроші на закупівлі снарядів для України – ЗМІ

Польща нібито єдиною з усіх країн, які пообіцяли підтримати ініціативу Чехії з придбання артилерійських снарядів для України по всьому світу, досі не надала на це ніяких коштів, тоді як Німеччина інвестувала найбільше. Про це йдеться у матеріалі Gazeta Wyborza, повідомляє Європейська правда.

У статті розповідають, що станом на серпень до "чеської ініціативи" з пошуку боєприпасів для України за межами ЄС приєдналися 18 країн. З них найбільші суми і найшвидше надала Німеччина.

Польща нібито виявилася єдиною країною, яка так і не надала ніяких коштів, хоч і обіцяла.

Якщо не станеться нічого непередбачуваного, у вересні Чехія зможе передати Україні близько 100 тисяч снарядів, придбаних у рамках ініціативи, і ще на крок наблизиться до мети до кінця року знайти для України півмільйона снарядів різного калібру, переважно 155 мм.