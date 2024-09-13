Польша несмотря на обещания не выделила деньги на закупки снарядов для Украины – СМИ

Польша якобы единственная из всех стран, пообещавших поддержать инициативу Чехии по приобретению артиллерийских снарядов для Украины по всему миру, до сих пор не предоставила на это никаких средств, тогда как Германия инвестировала больше всего. Об этом говорится в материале Gazeta Wyborza, сообщает Европейская правда.

В статье рассказывают, что на август к "чешской инициативе" по поиску боеприпасов для Украины за пределами ЕС присоединились 18 стран. Из них самые большие суммы и быстрее всего предоставила Германия.

Польша якобы оказалась единственной страной, которая так и не предоставила никаких средств, хотя и обещала.

Если не произойдет ничего непредсказуемого, в сентябре Чехия сможет передать Украине около 100 тысяч снарядов, приобретенных в рамках инициативы, и еще на шаг приблизится к цели к концу года найти для Украины полмиллиона снарядов разного калибра, преимущественно 155 мм.