Китай вперше за понад 40 років підвищить пенсійний вік

Китай підвищить пенсійний вік вперше з 1978 року, що, ймовірно, сповільнить скорочення робочої сили та підтримає економіку. Про це пише Bloomberg, повідомляє Лівий берег.

Вищі законодавці країни схвалили план поступової відстрочки виходу на пенсію.

Китай підвищить пенсійний вік для чоловіків з 60 до 63 років, а для жінок з 50 і 55 років до 55 і 58 років. Ця зміна відбудеться протягом 15 років, починаючи з 1 січня 2025 року.

У липні керівна Комуністична партія заявила, що пенсійний вік буде підвищений “добровільно та гнучко”.

“Дозвіл більшій кількості людей працювати довше дозволить протистояти демографічним перешкодам, що тиснуть на другу за величиною економіку світу, хоча це ризикує посилити суспільне невдоволення на тлі сповільнення економіки” , ‒ зазначає видання.

Пенсійний вік у Китаї є одним із найнижчих у світі, незважаючи на значне збільшення тривалості життя.

Збільшення бази оподаткування та відстрочений доступ до пільг зменшать тиск на уряд щодо фінансування пенсій. Зараз населення країни швидко старіє, а рівень народжуваності впав торік до рекордної позначки.

Очікується, що у Китаї люди віком 65 років і старші становитимуть 30% населення приблизно до 2035 року проти 14,2% у 2021 році.