Китай впервые за более 40 лет повысит пенсионный возраст

Китай повысит пенсионный возраст впервые с 1978 года, что предположительно замедлит сокращение рабочей силы и поддержит экономику. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Левый берег.

Высшие законодатели страны одобрили план постепенной отсрочки ухода на пенсию.

Китай повысит пенсионный возраст для мужчин с 60 до 63 лет, а для женщин с 50 и 55 до 55 и 58 лет. Это изменение произойдет в течение 15 лет, начиная с 1 января 2025 года.

В июле руководящая Коммунистическая партия заявила, что пенсионный возраст будет повышен "добровольно и гибко".

"Разрешение большего количества людей работать дольше позволит противостоять демографическим препятствиям, давящим на вторую по величине экономику мира, хотя это рискует усилить общественное недовольство на фоне замедления экономики" , – отмечает издание.

Пенсионный возраст в Китае является одним из самых низких в мире, несмотря на значительное увеличение продолжительности жизни.

Увеличение налогооблагаемой базы и отсроченный доступ к льготам уменьшат давление на правительство по финансированию пенсий. Сейчас население страны быстро стареет, а уровень рождаемости упал в прошлом году до рекордной отметки.

Ожидается, что в Китае люди в возрасте 65 лет и старше составят 30% населения примерно к 2035 году против 14,2% в 2021 году.