У ДСНС відповіли, скільки піде часу на відновлення Сейму та Десни після забруднення

Екосистеми річок Сейм та Десна можуть відновитись після забруднення через 2-3 роки, до Сейму із цукрового заводу в Курській області Росії потрапило близько 5600 тонн забрудненої води, повідомляє Ділова столиця.

Про це директор Інституту гідробіології НАН України Сергій Афанасьєв та директор Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Володимир Осадчий розповіли під час пресконференції.

Осадчий зазначив, що за допомогою супутникових знімків вдалося оцінити обсяг забрудненої води, яка потрапила до річки Сейм – близько 5600 тонн. Ця маса за кілька годин знищила весь розчинений кисень у воді, що призвело до наслідків, які останні тижні спостерігалися в Сеймі.

Афанасьєв, у свою чергу, зазначив, що екосистеми рік Сейм і Десна можуть відновитися через 2-3 роки.

"У водах Сейму, в точках, де почався рух забруднення територією України, вміст розчиненого кисню досяг норми – 4 міліграми на дециметр кубічний. Мор риби не фіксується. У Десні забруднення сповільнилося, фіксується точково та має неоднорідний характер" , – розповіла про поточну ситуацію заступниця міністра захисту довкілля Олена Крамаренко.

В даний час забруднення пройшло по Десні вже 242 км. За оновленим прогнозом забруднена вода орієнтовно може досягти Київської області 14-16 вересня.

Як повiдомлялось, наприкінці серпня мер Вишгорода Олексій Момот заявив, що в річці Десна виявили отруйну речовину, яка спускалася по течії з російського кордону.

У річці Сейм, що протікає в Курській області РФ, де зараз тривають бої, а потім впадає в Десну, Державне агентство меліорації та рибного господарства зафіксувало значне перевищення концентрації забруднюючих речовин. У Чернігові вода в Десні потемніла, фіксувався масовий замор риби.