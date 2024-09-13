В ГСЧС ответили, сколько уйдет времени на восстановление Сейма и Десны после загрязнения

Экосистемы рек Сейм и Десна могут восстановиться после загрязнения через 2-3 года, в Сейма с сахарного завода в Курской области России попало около 5600 тонн загрязненной воды, сообщает Деловая столица.

Об этом директор Института гидробиологии НАН Украины Сергей Афанасьев и директор Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Владимир Осадчий рассказали во время пресс-конференции.

Осадчий отметил, что с помощью спутниковых снимков удалось оценить объем загрязненной воды, которая попала в реку Сейм — около 5600 тонн. Эта масса за несколько часов уничтожила весь растворенный кислород в воде, что привело к последствиям, которые последние недели наблюдались в Сейме.

Афанасьев, в свою очередь, отметил, что экосистемы рек Сейм и Десна могут восстановиться через 2-3 года.

"В водах Сейма, в точках, где началось движение загрязнения по территории Украины, содержание растворенного кислорода достигло нормы — 4 миллиграмма на дециметр кубический. Мор рыбы не фиксируется. В Десне загрязнение замедлилось, фиксируется точечно и имеет неоднородный характер" , — рассказала о текущей ситуации заместитель министра защиты окружающей среды Елена Крамаренко.

В настоящее время загрязнение прошло по Десне уже 242 км. По обновленному прогнозу загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевской области 14-16 сентября.

Как сообщалось, в конце августа Вышгородский мэр Алексей Момот заявил, что в реке Десна обнаружили ядовитое вещество, которое спускалось по течению с российской границы.

В реке Сейм, протекающей в Курской области РФ, где продолжаются бои, а затем впадает в Десну, Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства зафиксировало значительное превышение концентрации загрязняющих веществ. В Чернигове вода в Десне потемнела, фиксировался массовый замор рыбы.