Попри зменшення споживання в "Укренерго" закликають до ощадливого споживання

Учора та сьогодні в Україні зменшилося споживання електрики, попри це в "Укренерго" закликали ощадливо використовувати електроприлади.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Укренерго".

Сьогодні, станом на 9:30, його рівень був на 2,1% меншим, ніж в цей же час у четвер, 12 вересня.

Вчора, 12 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на 1,8% нижчим, ніж попередньої доби – у середу, 11 вересня.

"Сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії. Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 16:00 до 22:00" , – йдеться в повідомленні.

Сьогодні для подолання дефіциту в енергосистемі відбувається аварійне постачання електроенергії в Україну з енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії. Також аварійна допомога зі Словаччини і Польщі надходила вчора, 12 вересня.

Імпорт електрики відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 18 204 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1485 МВт.

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 562 населені пункти.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Херсонській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях. Через негоду на ранок був знеструмлений 41 населений пункт у Житомирській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській областях. З технічних причин є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.