Несмотря на уменьшение потребления в "Укрэнерго" призывают к экономному потреблению

Вчера и сегодня в Украине уменьшилось потребление электричества, несмотря на это в "Укрэнерго" призвали экономно использовать электроприборы.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Сегодня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,1% меньше, чем в это же время в четверг, 12 сентября.

Вчера, 12 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован в дневные часы. Он был на 1,8% ниже, чем в предыдущие сутки – в среду, 11 сентября.

"Сегодня сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии. Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в период с 16:00 до 22:00" , – говорится в сообщении. ﻿

Сегодня для преодоления дефицита в энергосистеме происходит аварийная поставка электроэнергии в Украину из энергосистем Польши, Словакии и Румынии. Также аварийная помощь из Словакии и Польши поступала вчера, 12 сентября.

Импорт электричества будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 18204 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1485 МВт.

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 562 населенных пункта.

Из-за боевых действий новые обесточивания в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской областях. Из-за непогоды на утро был обесточен 41 населенный пункт в Житомирской, Киевской, Черниговской, Кировоградской областях. По техническим причинам обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.