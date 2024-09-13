У Кропивницькому затримали голову ВЛК на торгівлі "білими квитками" для військовозобов’язаних

Працівники Державного бюро розслідувань викрили голову військово-лікарської комісії Кропивницького, який у змові з працівницею одного з обласних диспансерів організували торгівлю "білими" військовими квитками, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, голові ВЛК інкримінують налагодження схеми одержання коштів від призовників. За визнання "непридатним" до служби чоловіки мали заплатити від 2 до 10 тис. дол. До схеми фігурант залучив лікарку диспансеру, яка шукала охочих уникнути мобілізації й ставила неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров’ям військовозобов’язаних.

За оперативними даними, протягом пів року дії схеми ділки "заробили" на "ухилянтах" понад мільйон гривень.

Голову ВЛК та спільницю правоохоронці затримали під час поділу оплати за черговий "білий квиток".

Їм повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.