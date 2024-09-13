В Кропивницком задержали председателя ВВК на торговле "белыми билетами" для военнообязанных

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили главу военно-врачебной комиссии Кропивницкого, который в сговоре с работницей одного из областных диспансеров организовали торговлю "белыми" военными билетами, сообщает Укринформ.

Как отмечается, главе ВВК инкриминируют отладку схемы получения средств от призывников. За признание "непригодным" к службе мужчины должны были заплатить от 2 до 10 тыс. дол. К схеме фигурант привлек врача диспансера, которая искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы по имеющимся проблемам со здоровьем военнообязанных.

По оперативным данным, в течение полугода действия схемы дельцы "заработали" на уклоняющихся от мобилизации более миллиона гривен.

Председателя ВВК и сообщницу правоохранители задержали во время раздела оплаты за очередной "белый билет".

Им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.