МАГАТЕ відправить фахівців на підстанції, важливі для безпеки українських АЕС

МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС.﻿ Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому", повідомляє Економічна правда.

"Надалі моніторингові місії Агентства будуть присутніми на критично важливих для безпеки ядерних установок електричних підстанцій" , - йдеться у повідомленні.

"Енергоатом" зазначає, що надійне зовнішнє електропостачання має важливе значення для безпеки АЕС, а напади РФ на електричну мережу створюють значні проблеми і ризики для безпеки атомних електростанцій.

Нагадаємо, подальші російські удари по енергомережі України можуть призвести до надзвичайної ситуації на одній із трьох робочих атомних електростанцій, які досі контролюються Києвом, заявляв раніше міністр енергетики Герман Галущенко.