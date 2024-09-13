МАГАТЭ отправит специалистов на подстанции, важные для безопасности украинских АЭС

МАГАТЭ расширит представительство своих мониторинговых миссий в Украине на объекты инфраструктуры, имеющие влияние на безопасность АЭС.﻿ Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", сообщает Экономическая правда.

"В дальнейшем мониторинговые миссии Агентства будут присутствовать на критически важных для безопасности ядерных установок электрических подстанций" , - говорится в сообщении.

"Энергоатом" отмечает, что надежное внешнее электроснабжение имеет важное значение для безопасности АЭС, а нападения РФ на электрическую сеть создают значительные проблемы и риски для безопасности атомных электростанций.

Напомним, дальнейшие российские удары по энергосети Украины могут привести к чрезвычайной ситуации на одной из трех работающих атомных электростанций, которые до сих пор контролируются Киевом, заявлял ранее министр энергетики Герман Галущенко.