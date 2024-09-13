До України приїхав з візитом міністр закордонних справ Польщі

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув з візитом в Україну. Очільник польської дипломатії разом із мером Львова відвідав місце нещодавнього ракетного удару і задекларував польську допомогу у відбудові зруйнованої інфраструктури, повідомляє Укрінформ.

"Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном міністр Радослав Сікорський поїхав з візитом в Україну. Міністр Сікорський разом із мером Львова Андрієм Садовим поклали квіти до пам’ятної дошки жертвам російського ракетного обстрілу 4 вересня" , - йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

У доданому до повідомлення відео глава польської дипломатії підкреслив, що російський удар по цивільній інфраструктурі Львова є "черговим воєнним злочином" і таких цілей в Україні є значно більше, чого міжнародна громадська думка навіть не усвідомлює.

Po dzisiejszym spotkaniu z Sekretarzem Stanu ???????? @SecBlinken, min. @sikorskiradek udał się z wizytą na Ukrainę ????????.



Minister Sikorski, wraz z merem Lwowa Andrijem Sadowym, złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary rosyjskich ataków rakietowych z 4 września.



⬇️ pic.twitter.com/HcV2jIgBe9 — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ???????? (@MSZ_RP) September 12, 2024

"Хочу повідомити, що ми підтверджуємо своє зобовʼязання, пропозицію голови Ради міністрів Дональда Туска про те, що ми відбудуємо вказаний мерією Львова будинок і школу за кошти Польщі у солідарності з Україною, яка героїчно бореться" , - зазначив Сікорський.

Він також закликав НАТО і весь демократичний світ прискорити постачання зброї, особливо систем ППО і ПРО, які тут потрібні негайно».