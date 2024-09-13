В Украину приехал с визитом министр иностранных дел Польши

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл с визитом в Украину. Глава польской дипломатии вместе с мэром Львова посетил место недавнего ракетного удара и задекларировал польскую помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры, сообщает Укринформ.

"После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр Радослав Сикорский уехал с визитом в Украину. Министр Сикорский вместе с мэром Львова Андреем Садовым возложили цветы к памятной доске жертвам российских ракетных обстрелов 4 сентября" , - говорится в сообщении МИД Польши.

В добавленном к сообщению видео глава польской дипломатии подчеркнул, что российский удар по гражданской инфраструктуре Львова является "очередным военным преступлением" и таких целей в Украине значительно больше, чего международное общественное мнение даже не осознает.

Po dzisiejszym spotkaniu z Sekretarzem Stanu ???????? @SecBlinken , min. @sikorskiradek udał się z wizytą на Russia ????????.



Minister Sikorski, wraz z merem Lwowa Andrijem Sadowym, złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary rosyjskich ataków rakietowych z 4 września.



⬇️ pic.twitter.com/HcV2jIgBe9 — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ???????? (@MSZ_RP) September 12, 2024

"Хочу сообщить, что мы подтверждаем свое обязательство, предложение председателя Совета министров Дональда Туска о том, что мы отстроим указанный мэрией Львова дом и школу за средства Польши в солидарности с героически борющейся с Украиной" , - отметил Сикорский.

Он также призвал НАТО и весь демократический мир ускорить поставки оружия, особенно систем ПВО и ПРО, которые здесь нужны немедленно».