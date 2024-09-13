МЗС Франції викликає дипломата Ірану через передачу ракет Москві

Франція відреагувала на передачу іранських балістичних ракет Росії. Париж викликає "на килим" посла Ірану.﻿ Про це повідомляє The Guardian, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що Франція викликає тимчасового повіреного у справах Ірану в Парижі. Причиною цього стало рішення Тегерану постачати додаткові ракети Росії.

Варто додати, нещодавно США ввели нові санкції проти Ірану за передачу балістичних ракет Росії, які та може використати для ударів по Україні.

В Ірані заперечують постачання ракет Москві. При цьому глава МЗС Ірану заявив, що нібито санкції не вихід з ситуації, а частина проблеми.

Нагадаємо, у вересні західні ЗМІ повідомили, що Іран передав Росії партію балістичних ракет. Тегеран офіційно заперечує цю інформацію, а Москва взагалі не коментує.

Проте член іранського парламенту проговорився про постачання ракет Росії. Депутат заявив, що ракет передаються Москві по бартеру в обмін на сою та пшеницю, і це лише частина угоди.

Україна закликає Іран припинити надавати військову допомогу російські армії.