МИД Франции вызывает дипломата Ирана из-за передачи ракет Москве

Франция отреагировала на передачу иранских баллистических ракет России. Париж вызывает "на ковер" посла Ирана.﻿ Об этом сообщает The Guardian, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Франция вызывает временного поверенного в делах Ирана в Париже. Причиной тому стало решение Тегерана поставлять дополнительные ракеты России.

Стоит добавить, что недавно США ввели новые санкции против Ирана за передачу баллистических ракет России, которые она может использовать для ударов по Украине.

В Иране отрицают поставки ракет Москве. При этом глава МИД Ирана заявил, что якобы санкции не выход из ситуации, а часть проблемы.

Напомним, в сентябре западные СМИ сообщили, что Иран передал России партию баллистических ракет. Тегеран официально отрицает эту информацию, а Москва вообще не комментирует.

Однако член иранского парламента проболтался о поставках ракет России. Депутат заявил, что ракеты передаются Москве по бартеру в обмен на сою и пшеницу, и это лишь часть соглашения.

Украина призывает Иран прекратить оказывать военную помощь российским армиям.