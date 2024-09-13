Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік

Девальваційні очікування погіршуються. Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств прогнозують зростання курсу долара щодо гривні протягом наступних 12 місяців, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані на сайті НБУ.

За інформацією НБУ, у вересні на фінансові аналітики очікують курс 43,98 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за серпень (43,36 грн/долар).

Банкіри у липні прогнозували курс на рівні 43,15 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за квітень (41,69 грн/долар).

Населення у серпні прогнозувало курс на рівні 43,25 грн/долар. Це дещо нижче, ніж у липні 43,50 грн/долар.

Керівники підприємств чекають на курс на рівні 41,61 грн/долар (дані за травень).

Курс у бюджеті України

Нагадаємо, Кабмін у бюджетній декларації на 2025-2027 роки заклав середнє значення курсу долара у 2025 році на рівні 45,0 грн/долар та 45,6 грн/долар у грудні.

Законом про державний бюджет на 2024 рік визначено середній курс на рівні 40,7 грн/долар та 42,1 грн/долар на кінець року.

Однак, цей курс не є ні метою, ні прогнозом для НБУ, який визначає, яким буде курс.

За інформацією джерел РБК-Україна, МВФ не вимагав девальвації гривні для наповнення державного бюджету під час візиту місії до Києва 4-10 вересня.

НБУ на 13 вересня встановив курс на рівні 41,27 грн/долар. За останній місяць курс практично не змінився.