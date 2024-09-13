Финансовые аналитики ухудшили прогноз по курсу доллара на ближайший год

Девальвационные ожидания ухудшаются. Финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий прогнозируют рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные на сайте НБУ.

По информации НБУ, в сентябре финансовые аналитики ожидают курс 43,98 грн/доллар. Это выше, чем предыдущий прогноз за август (43,36 грн/доллар).

Банкиры в июле прогнозировали курс на уровне 43,15 грн/доллар. Это выше, чем предыдущий прогноз за апрель (41,69 грн/доллар).

Население в августе прогнозировало курс на уровне 43,25 грн/доллар. Это несколько ниже, чем в июле 43,50 грн/доллар.

Руководители предприятий ждут курс на уровне 41,61 грн/доллар (данные за май).

Курс в бюджете Украины

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации на 2025-2027 годы заложил среднее значение курса доллара в 2025 году на уровне 45,0 грн/доллар и 45,6 грн/доллар в декабре.

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на конец года.

Однако этот курс не является ни целью, ни прогнозом для НБУ, который определяет, каким будет курс.

По информации источников, МВФ не требовал девальвации гривны для наполнения государственного бюджета во время визита миссии в Киев 4-10 сентября.

НБУ на 13 сентября установил курс на уровне 41,27 грн/доллар. За последний месяц курс практически не изменился.