Зеленський змінив склад РНБО після кадрових змін в уряді

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки й оборони у зв'язку з кадровими ротаціями, які відбулися минулого тижня. Про це йдеться в указі №627/2024 від 13 вересня, повідомляє Ліга.net.

Згідно з документом, до складу РНБО ввели новопризначених:

міністра закордонних справ Андрія Сибігу;

міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Крім того, до РНБО тепер входить віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Натомість зі складу Ради нацбезпеки й оборони вивели колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.