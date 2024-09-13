Зеленский изменил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве

Президент Владимир Зеленский поменял состав Совета национальной безопасности и обороны в связи с состоявшимися на прошлой неделе кадровыми ротациями. Об этом говорится в указе №627/2024 от 13 сентября, сообщает Лига.net.

Согласно документу, в состав СНБО ввели:

министра иностранных дел Андрея Сибигу;

министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

Кроме того, в СНБО теперь входит вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.

Из состава Совета нацбезопасности и обороны вывели бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.