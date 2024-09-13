Глава МЗС Литви прибув з візитом до Києва

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з візитом до Києва у п’ятницю, повідомляє Європейська правда.

Ландсбергіс опублікував у соцмережі Х (Twitter) відео свого прибуття на залізничний вокзал у Києві.

"Я знову у Києві, тому що саме для цього існують друзі", – написав глава литовської дипломатії.

I am back in Kyiv because that's what friends are for. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 13, 2024

У середу та в четвер у Києві з візитом перебував президент Литви Гітанас Науседа.

Він, зокрема, пообіцяв спільно з Україною перемогти у війні "монстра".

Також Науседа заявив, що його держава очікує на "позитивне рішення" стосовно придбання зенітно-ракетних систем малої дальності для України найближчим часом.