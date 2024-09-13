Глава МИД Литвы прибыл с визитом в Киев

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с визитом в Киев в пятницу, сообщает Европейская правда.

Ландсбергис опубликовал в соцсети Х (Twitter) видео своего прибытия на железнодорожный вокзал в Киеве.

"Я снова в Киеве, потому что именно для этого существуют друзья", – написал глава литовской дипломатии.

I am back in Kyiv because that's what friends are for. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 13, 2024

В среду и четверг в Киеве с визитом находился президент Литвы Гитанас Науседа.

Он, в частности, пообещал вместе с Украиной победить в войне "монстра".

Также Науседа заявил, что его государство ожидает "положительного решения" по приобретению зенитно-ракетных систем малой дальности для Украины в ближайшее время.