Глава МИД Литвы прибыл с визитом в Киев
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с визитом в Киев в пятницу, сообщает Европейская правда.
Ландсбергис опубликовал в соцсети Х (Twitter) видео своего прибытия на железнодорожный вокзал в Киеве.
"Я снова в Киеве, потому что именно для этого существуют друзья", – написал глава литовской дипломатии.
В среду и четверг в Киеве с визитом находился президент Литвы Гитанас Науседа.
Он, в частности, пообещал вместе с Украиной победить в войне "монстра".
Также Науседа заявил, что его государство ожидает "положительного решения" по приобретению зенитно-ракетных систем малой дальности для Украины в ближайшее время.