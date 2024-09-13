Бійці Нацгвардії знищили кілька ДРГ ворога на Покровському напрямку

Крім штурмів на Покровському напрямку противник активно застосовує диверсійно-розвідувальні групи, за останні дні підрозділи Національної гвардії ліквідували кілька ДРГ ворога, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук.

"За останні кілька днів підрозділи Нацгвардії знищили групи противника, які намагалися просочуватися у населені пункти та проводити диверсійно-розвідувальні дії. Завчасно виявивши їх, бійці НГУ влаштували їм засідку та знищили. Зокрема деякі вогневі контакти мали місце на досить близькій відстані і застосовувалася лише стрілецька зброя".

Загалом, за словами Музичука, кількість боєзіткнень найбільша – на Курахівському і Покровському напрямках. Попри великі втрати противник продовжує спроби вести штурмові дії групами піхоти. Застосовує велику кількість живої сили, намагаючись забезпечити високу щільність на ділянках наступу.

Додатково: За добу 12 вересня гвардійці по лінії фронту знищили 2 танки, 4 авто, 3 одиниці БМП, 1 РСЗВ "Град" та 1 ЗРК "Стріла-1".