Бойцы Нацгвардии уничтожили несколько ДРГ драга на Покровском направлении

Кроме штурмов на Покровском направлении противник активно применяет диверсионно-разведывательные группы, за последние дни подразделения Национальной гвардии ликвидировали несколько ДРГ врага, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук.

"За последние несколько дней подразделения Нацгвардии уничтожили группы противника, которые пытались просачиваться в населенные пункты и проводить диверсионно-разведывательные действия. Заблаговременно обнаружив их, бойцы НГУ устроили им засаду и уничтожили. В частности некоторые огневые контакты имели место на достаточно близком расстоянии и применялось только стрелковое оружие".

В целом, по словам Музычука, количество боестолкновений наибольшее - на Кураховском и Покровском направлениях. Несмотря на большие потери противник продолжает попытки вести штурмовые действия группами пехоты. Применяет большое количество живой силы, пытаясь обеспечить высокую плотность на участках наступления.

Дополнительно: За сутки 12 сентября гвардейцы по линии фронта уничтожили 2 танка, 4 авто, 3 единицы БМП, 1 РСЗО "Град" и 1 ЗРК "Стрела-1".