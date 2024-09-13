Наглядова рада "Укренерго" обрала виконувача обов’язків очільника компанії

З 5 вересня Наглядова рада НЕК "Укренерго" призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління, повідомляє Лівий берег.

У компанії він працює 23 роки, а загалом в енергетичному секторі – 25. Останні два роки Олексій Брехт був членом правління "Укренерго" та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі.

“Головна задача на сьогодні – продовжуємо підготовку до опалювального сезону та відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів” , – наголосив Олексій Брехт.

Він зазначив, що "Укренерго" відіграє ключову роль в українській енергосистемі, тому забезпечувати її надійну роботу у складі європейської мережі ENTSO-E – головний пріоритет.

Також пресслужба повідомляє, що "Укренерго" зберігатиме курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі після російських атак і посилення її стійкості.

Поглиблення інтеграції до європейського енергетичного простору – також серед цілей компанії. Адже це, за словами Брехта, запорука підтримки у протистоянні енергетичному терору.

Брехт заявив, що компанія і надалі дотримуватиметься практик корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і чекатиме прозорого обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління «Укренерго».