Наблюдательный совет "Укрэнерго" избрал исполняющего обязанности руководителя компании

С 5 сентября Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления, сообщает Левый берег.

В компании он работает 23 года, в целом в энергетическом секторе – 25. Последние два года Алексей Брехт был членом правления "Укрэнерго" и отвечал за эксплуатацию, восстановление и развитие сети системы передачи.

"Главная задача на сегодняшний день - продолжаем подготовку к отопительному сезону и восстановление объектов, поврежденных в результате вражеских обстрелов" , - подчеркнул Алексей Брехт.

Он отметил, что Укрэнерго играет ключевую роль в украинской энергосистеме, поэтому обеспечивать ее надежную работу в составе европейской сети ENTSO-E – главный приоритет.

Также пресс-служба сообщает, что "Укрэнерго" будет сохранять курс на привлечение международной помощи по восстановлению высоковольтной сети после российских атак и усилению ее устойчивости.

Углубление интеграции в европейское энергетическое пространство – также среди целей компании. Это ведь, по словам Брехта, залог поддержки в противостоянии энергетическому террору.

Брехт заявил, что компания и дальше будет придерживаться практик корпоративного управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и будет ждать прозрачного избрания независимого Наблюдательного совета и назначения председателя правления "Укрэнерго".