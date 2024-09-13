У Пекіні відреагували на критику Зеленським китайського "мирного плану"

Пекін взяв до уваги критичну заяву Президента Володимира Зеленського з приводу китайсько-бразильського "консенсусу із шести пунктів" із врегулювання в Україні, але продовжить сприяти вирішенню "української кризи" на основі цієї мирної ініціативи.﻿ Про це на брифінгу сказала речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Укрінформ.

"Зараз першочерговим пріоритетом є деескалація конфлікту, тому в ініціативі Китаю і Бразилії із шести пунктів першим міститься заклик до відповідних сторін утримуватись від розширення лінії фронту й посилення бойових дій, а також уникати кроків, які можуть спровокувати загострення на фронті" , - сказала Мао.

За її словами, в китайсько-бразильському «консенсусі» також ідеться про неприпустимість застосування у конфлікті ядерної зброї чи завдання ударів по атомних електростанціях і міститься заклик до всіх сторін сприяти діалогу та переговорам.

Дипломат зауважила, що "мирна ініціатива" Китаю і Бразилії з вирішення "української кризи" (так у КНР називають загарбницьку російську війну проти України) отримала позитивні відгуки з понад 110 країн, і Пекін, за словами речниці, обговорює її з Києвом.