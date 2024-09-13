В Пекине отреагировали на критику Зеленским китайского "мирного плана"

Пекин принял во внимание критическое заявление Президента Владимира Зеленского по поводу китайско-бразильского "консенсуса из шести пунктов" по урегулированию в Украине, но продолжит способствовать решению "украинского кризиса" на основе этой мирной инициативы. Об этом на брифинге сказала представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает Укринформ.

"Сейчас первоочередным приоритетом является деэскалация конфликта, поэтому в инициативе Китая и Бразилии из шести пунктов первым содержится призыв к соответствующим сторонам воздерживаться от расширения линии фронта и усиления боевых действий, а также избегать шагов, которые могут спровоцировать обострение на фронте" , - сказала Мао.

По ее словам, в китайско-бразильском "консенсусе" также говорится о недопустимости применения в конфликте ядерного оружия или нанесении ударов по атомным электростанциям и содержится призыв ко всем сторонам способствовать диалогу и переговорам.

Дипломат отметила, что "мирная инициатива" Китая и Бразилии по решению "украинского кризиса" (так в КНР называют захватническую российскую войну против Украины) получила положительные отзывы из более чем 110 стран, и Пекин, по словам спикера, обсуждает его с Киевом.