Норвегія засудила російський удар по вантажівці Червоного Хреста на Донеччині, якою привезли допомогу місцевим мешканцям, повідомляє Європейська правда.

Заяву опублікували в офіційному X (Twitter) МЗС Норвегії.

МЗС Норвегії засудило російський обстріл у прифронтовому селі Віролюбівка на Донеччині 12 вересня, внаслідок якого знищена вантажівка і загинули троє співробітників Червоного Хреста.

"Ми закликаємо поважати міжнародне право і діяти відповідно до нього. Гуманітарні працівники мають бути захищені", – наголосили у заяві.

Norway condemns today’s attacks on the @ICRC in the Donetsk region, Ukraine, where 3 humanitarian workers were killed.



We urgently call for respect for and compliance with international humanitarian law.



Humanitarian workers must be protected. pic.twitter.com/5JBy3VBaED — Norway MFA (@NorwayMFA) September 12, 2024

Обстріл засудив також головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, наголосивши, що Росія має бути притягнена до відповідальності за такі дії.

Також Боррель пообіцяв "швидку відповідь" ЄС за передачу іранських ракет Росії.