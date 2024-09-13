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Норвегія засудила російський удар по вантажівці Червоного Хреста на Донеччині

Норвегія засудила російський удар по вантажівці Червоного Хреста на Донеччині
Фото: Pixabay

Норвегія засудила російський удар по вантажівці Червоного Хреста на Донеччині, якою привезли допомогу місцевим мешканцям, повідомляє Європейська правда.

Заяву опублікували в офіційному X (Twitter) МЗС Норвегії.

МЗС Норвегії засудило російський обстріл у прифронтовому селі Віролюбівка на Донеччині 12 вересня, внаслідок якого знищена вантажівка і загинули троє співробітників Червоного Хреста. 

"Ми закликаємо поважати міжнародне право і діяти відповідно до нього. Гуманітарні працівники мають бути захищені", – наголосили у заяві.

Обстріл засудив також головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, наголосивши, що Росія має бути притягнена до відповідальності за такі дії.

Також Боррель пообіцяв "швидку відповідь" ЄС за передачу іранських ракет Росії.

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