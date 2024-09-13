Норвегія засудила російський удар по вантажівці Червоного Хреста на Донеччині
Норвегія засудила російський удар по вантажівці Червоного Хреста на Донеччині, якою привезли допомогу місцевим мешканцям, повідомляє Європейська правда.
Заяву опублікували в офіційному X (Twitter) МЗС Норвегії.
МЗС Норвегії засудило російський обстріл у прифронтовому селі Віролюбівка на Донеччині 12 вересня, внаслідок якого знищена вантажівка і загинули троє співробітників Червоного Хреста.
"Ми закликаємо поважати міжнародне право і діяти відповідно до нього. Гуманітарні працівники мають бути захищені", – наголосили у заяві.
Обстріл засудив також головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, наголосивши, що Росія має бути притягнена до відповідальності за такі дії.
Також Боррель пообіцяв "швидку відповідь" ЄС за передачу іранських ракет Росії.