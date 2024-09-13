Японія піднімала авіацію через літаки РФ, які облітали острів

Японія підняла в повітря винищувачі після того, як російські військові літаки вперше за п'ять років облетіли архіпелаг. Про це пише The Japan Times, повідомляє Укрінформ.

Згідно із заявою Міністерства оборони Японії, із ранку до полудня четверга два російські літаки Ту-142 пролетіли із моря між Японією і Південною Кореєю в напрямку префектури Окінава.

Потім вони вирушили на північ над Тихим океаном, щоб завершити свою подорож біля північного Хоккайдо, додали у міністерстві.

Літаки не входили у повітряний простір Японії, але пролетіли над територією, що є предметом територіальної суперечки між Японією і Росією, зазначили у міністерстві.

"У відповідь ми в екстреному порядку мобілізували винищувачі Сил повітряної самооборони" , - йдеться у заяві міністерства.

Востаннє російські військові літаки здійснювали політ над Японією у 2019 році, повідомив у п'ятницю представник міністерства, але тоді йшлося про бомбардувальники, які увійшли в повітряний простір країни.

Із початком війни в Україні відносини між Японією і Росією, які претендують на Курильські острови, відомі в Японії як Північні території, різко погіршилися. Радянський Союз захопив стратегічно розташований вулканічний архіпелаг на північ від Хоккайдо в останні дні Другої світової війни і з тих пір зберігає там військову присутність.