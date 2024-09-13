Япония поднимала авиацию через самолеты РФ, облетавшие остров

Япония подняла в воздух истребители после того, как российские военные самолеты впервые за пять лет облетели архипелаг. Об этом пишет The Japan Times, сообщает Укринформ.

Согласно заявлению Министерства обороны Японии, с утра до полудня четверга два российских самолета Ту-142 пролетели с моря между Японией и Южной Кореей в направлении префектуры Окинава.

Затем они отправились на север над Тихим океаном, чтобы завершить свое путешествие у северного Хоккайдо, добавили в министерстве.

Самолеты не входили в воздушное пространство Японии, но пролетели над территорией, являющейся предметом территориального спора между Японией и Россией, отметили в министерстве.

"В ответ мы в экстренном порядке мобилизовали истребители сил воздушной самообороны" , - говорится в заявлении министерства.

В последний раз российские военные самолеты совершали полет над Японией в 2019 году, сообщил в пятницу представитель министерства, но тогда речь шла о бомбардировщиках, вошедших в воздушное пространство страны.

С началом войны в Украине отношения между Японией и Россией, претендующие на Курильские острова, известные в Японии как Северные территории, резко ухудшились. Советский Союз захватил стратегически расположенный вулканический архипелаг севернее Хоккайдо в последние дни Второй мировой войны и с тех пор сохраняет там военное присутствие.