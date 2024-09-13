Україна найближчим часом очікує від МВФ $1,1 млрд – Шмигаль

Україна очікує найближчим часом транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 мільярда доларів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє Укрінформ.

За словами глави уряду, цього тижня досягнуто домовленості з МВФ на рівні експертів про пʼятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) на 15,6 мільярда доларів.

"Україна виконує всі реформи та структурні маяки. Найближчим часом очікуємо від МВФ черговий транш в розмірі 1,1 млрд доларів" , - сказав він.

За словами прем'єр-міністра, фінансова підтримка партнерів допомагає уряду фінансувати невійськові видатки, соціальні програми, проєкти швидкого відновлення.

Шмигаль також згадав про інші міжнародні зустрічі, які відбулися цього тижня, зокрема у межах Кримської платформи, Саміту перших леді та джентльменів.