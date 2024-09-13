Украина в ближайшее время ожидает от МВФ $1,1 млрд – Шмыгаль

Украина ожидает в ближайшее время транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Укринформ.

По словам главы правительства, на этой неделе достигнута договоренность с МВФ на уровне экспертов о пятом пересмотре программы расширенного финансирования (EFF) на 15,6 миллиарда долларов.

"Украина выполняет все реформы и структурные маяки. В ближайшее время ожидаем от МВФ очередного транша в размере 1,1 млрд долларов" , - сказал он.

По словам премьер-министра, финансовая поддержка партнеров помогает правительству финансировать невоенные расходы, социальные программы, проекты скорейшего восстановления.

Шмыгаль также упомянул о других международных встречах, которые состоялись на этой неделе, в частности, в рамках Крымской платформы, Саммита первых леди и джентльменов.