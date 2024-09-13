Польща почала будувати електронний бар'єр на кордоні з Білоруссю

Польща розпочала спорудження електронного бар’єру на річці Буг на кордоні із Білоруссю, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили у прикордонній службі країни.

На польсько-білоруському кордоні в Люблінському воєводстві тривають роботи зі спорудження електронного загородження на прикордонній річці Буг, розповіли прикордонники.

Загальна загородження на цій ділянці становитиме приблизно 172 км.

Речник коменданта Надбужанського відділу Прикордонної служби капітан Даріуш Сєніцький проінформував, що вже встановлюють стовпи під камери відеоспостереження, які будуть частиною електронного загородження, а також тут приєднують системи електропостачання та передавання енергії.

"Приблизно 1800 стовпів під відеокамери, приблизно 4500 камер денного і нічного відеоспостереження та термовізійних, і спеціальні датчики, що викривають різні фізичні риси об’єктів", – розповів він.

Прогнозується, що побудова огорожі на кордоні триватиме рік, а ця інвестиція має коштувати понад 279 млн злотих (близько $72 млн).

Як відомо, раніше на Підляській ділянці кордону з Білоруссю був добудований фізичний бар’єр – 5,5-метрова огорожа довжиною 186 км зі сталевих прольотів, увінчаних колючим дротом. А на початку червня 2023 року було завершено будівництво електронного загородження на кордоні з Білоруссю.

Повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко нещодавно заявив, що Мінськ не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на європейські санкції.

Зокрема, 5 вересня стало відомо, що польські прикордонники затримали підозрюваних у причетності до організованого злочинного угруповання, яке займалося організацією нелегальної міграції з Білорусі до Польщі.

Пізніше, 11 вересня, глава Міністерства внутрішніх справ Польщі підписав указ, який продовжує дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів.