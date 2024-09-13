Польша начала строить электронный барьер на границе с Беларусью

Польша начала строительство электронного барьера на реке Буг на границе с Беларусью, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в пограничной службе страны.

На польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве продолжаются работы по сооружению электронного заграждения на пограничной реке Буг, рассказали пограничники.

Общая протяженность заграждения на этом участке составит примерно 172 км.

Представитель коменданта Надбужанского отдела Пограничной службы капитан Дариуш Сеницкий проинформировал, что уже устанавливают столбы под камеры видеонаблюдения, которые будут частью электронного заграждения, а также здесь присоединяют системы электроснабжения и передачи энергии.

"Примерно 1800 столбов под видеокамеры, около 4500 камер дневного и ночного видеонаблюдения и термовизионных, а также специальные датчики, раскрывающие различные физические черты объектов", – рассказал он.

Прогнозируется, что построение ограждения на границе продлится год, а эта инвестиция должна стоить более 279 млн злотых (около $72 млн).

Как известно, ранее на Подляском участке границы с Беларусью был достроен физический барьер – 5,5-метровое ограждение длиной 186 км из стальных пролетов, увенчанных колючей проволокой. А в начале июня 2023 года было завершено строительство электронного заграждения на границе с Беларусью.

Сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что Минск не будет препятствовать попаданию в ЕС заинтересованных в этом мигрантов, и дал понять, что это его ответ на европейские санкции.

В частности, 5 сентября сообщалось, что польские пограничники задержали подозреваемых в причастности к организованной преступной группировке, которая занималась организацией нелегальной миграции из Беларуси в Польшу.

Позже, 11 сентября, глава Министерства внутренних дел Польши подписал указ, продлевающий действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней.