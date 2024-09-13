Компанія брата Шурми позивається проти РФ для відшкодування майже $14 млн

Компанія "Відновлювана енергія Запоріжжя", одним із співвласників якої є Олег Шурма, брат ексзаступника керівника ОПУ, позивається у суді до Росії про відшкодування майнової шкоди на $12 млн, завданої у зв`язку зі збройною агресією. Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі, повідомляє ExPro.

Також, додатково компанія позивається за відшкодування упущеної вигоди у розмірі $1,5 млн.

"До Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява ТОВ "Відновлювальна енергія Запоріжжя" про стягнення з держави Російська Федерація майнову шкоду, завдану зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, що складається з реальних збитків у розмірі: 12 169 219,36 дол., що є еквівалентом 445 011 315,93 грн за офіційним курсом НБУ станом на дату оцінки, а також з упущеної вигоди у розмірі 1 535 900,00 дол., що є еквівалентом 62 274 294,00 грн за офіційним курсом НБУ станом на дату оцінки, загалом 13 705 119,36 дол. США, що є еквівалентом 507 285 609,93 грн" , - йдеться в ухвалі.

Засновником "Відновлювана енергія Запоріжжя" є "Екопауер Інвест". Кінцевими бенефіціарами є Олег Шурма (50%), Ольга Кузіна (25%), Світлана Стоян (25%). Компанія володіє сонячною електростанцією у Запорізькій області, потужністю 12,29 МВт.