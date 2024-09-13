Компания брата Шурмы судится против РФ для возмещения почти $14 млн

Компания "Возобновляемая энергия Запорожья", одним из совладельцев которой является Олег Шурма, брат эксзамглавы ОПУ, судится в суде России о возмещении имущественного ущерба на $12 млн, нанесенного в связи с вооруженной агрессией. Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по делу, сообщает ExPro.

Также, дополнительно компания судится за возмещение упущенной выгоды в размере $1,5 млн.

"В Хозяйственный суд Запорожской области поступило исковое заявление ООО "Восстановительная энергия Запорожья" о взыскании с государства Российская Федерация имущественного ущерба, причиненного в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации, состоящей из реальных убытков в размере: 12 16,19. что является эквивалентом 445 011 315,93 грн по официальному курсу НБУ по состоянию на дату оценки, а также по упущенной выгоде в размере 1 535 900,00 долл., что является эквивалентом 62 274 294,00 грн по официальному курсу НБУ, в общей сложности 13 705 119,36 долл. США, что является эквивалентом 507 285 609,93 грн" , - говорится в постановлении.

Основателем "Возобновляемая энергия Запорожья" является "Экопауэр Инвест". Конечными бенефициарами Олег Шурма (50%), Ольга Кузина (25%), Светлана Стоян (25%). Компания владеет солнечной электростанцией в Запорожской области, мощностью 12,29 МВт.