За останній місяць поруч з українськими АЕС пролетіли понад 100 ракет та дронів РФ

За останні кілька тижнів енергетики зафіксували понад 70 дронів та понад 30 крилатих ракет РФ, що пролітали неподалік українських АЕС.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу "Енергоатома", повідомляє Економічна правда.

"За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки та понад 30 ворожих крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС" , - йдеться уповідомленні.

Енергоатом стверджує, що такі дії Росії "становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту".