За последний месяц рядом с украинскими АЭС пролетели более 100 ракет и дронов РФ

За последние несколько недель энергетики зафиксировали более 70 дронов и более 30 крылатых ракет РФ, которые пролетали неподалеку от украинских АЭС.﻿ Со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома", сообщает Экономическая правда.

"За последние несколько недель было зафиксировано движение более 70 беспилотных летательных аппаратов страны-террористки и более 30 вражеских крылатых ракет, которые пролетали неподалеку украинских АЭС" , - говорится в сообщении.

"Энергоатом" утверждает, что такие действия России "представляют беспрецедентную угрозу не только для Украины, но и для всего континента".