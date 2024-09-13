Вже цього року обсяг торгівлі криптовалютою може перевищити $108 трлн

Попри те, що криптовалюта вже не є новим явищем, глобальна торгівля нею тільки набирає обертів. Згідно з результатами дослідження CoinWire, вже до кінця 2024 року загальні обсяги криптоторгівлі перетнуть позначку у $108 трлн. Зараз активність торгів криптоактивами на 90% вища, ніж була у 2022 році. Лідером за обсягами вже тривалий час залишаються Сполучені Штати Америки, але Європа поступово наздоганяє США у цьому напрямку.

Чи зможе Європа стати головним центром криптоторгівлі

Наразі досить складно робити такі прогнози, однак вже зараз з точки зору вартості транзакцій з криптовалютою країни Європи вийшли на перше місце, випередивши США. Тут проводиться близько 37,32% всіх криптотранзакцій. А ТОП бірж криптовалют якраз-таки і працюють саме в Європі, принаймні більшість.

З іншого боку, в Євросоюзі нещодавно був ухвалений законопроєкт Markets in Crypto Assets (MiCA) про регулювання криптовалют. Він, з одного боку, надає необхідну визначеність криптовалютам в Європі, а з іншого, встановлює певні обмеження та регуляційні вимоги щодо використання, обміну, купівлі чи продажу криптоактивів.

Головні цілі прийняття MiCA:

гармонізувати європейські стандарти в сфері криптовалют;

підтримувати інновації та нові технології;

забезпечити захист прав споживачів та інвесторів.

Таке регулювання разом з загальною поширеністю криптовалют у Європі вже дало свої позитивні результати. Так, обсяг торгівлі криптовалютою в Європі у 2024 році досяг позначки у $40,5 трлн, тоді як у 2022 році він був в рази меншим — $15 трлн.

Біржі криптовалют залучають все більше користувачів

Вже тривалий час панівною біржею у більш як 100 країнах світу залишається Binance. В Україні, до речі, це також одна з найпопулярніших криптовалютних бірж. Дещо меншу популярність мають:

OKX;

CEX.IO;

Coinbase;

Bybit.

Попри те, що загальні принципи роботи криптовалютних бірж практично ідентичні, перед вибором платформи варто врахувати деякі важливі особливості:

безпека та репутація біржі, відгуки користувачів, огляди тощо;

комісії, які бере біржа при проведенні операцій з криптовалютою;

підтримка криптовалют, якими ви плануєте торгувати;

простота та зручність використання, якість підтримки клієнтів;

регуляція та ліцензії, за якими працює біржа;

доступні методи введення та виведення коштів.

Очевидно, що популярність криптовалют у світі продовжить зростати й надалі. Однак якщо у вас ще немає відповідного досвіду, потрібно підходити до цього питання зважено та обережно. Особливо якщо ви плануєте спробувати заробляти на криптовалюті чи шукаєте шляхи прибуткових інвестицій. Ризики завжди залишаються.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance