Уже в этом году объем торговли криптовалютой может превысить $108 трлн

Несмотря на то, что криптовалюта уже не является новым явлением, глобальная торговля ею только набирает обороты. Согласно результатам исследования CoinWire, уже к концу 2024 года общие объемы криптоторговли пересекут отметку в $108 трлн. Сейчас активность торгов криптоактивами на 90% выше, чем была в 2022 году. Лидером по объемам уже длительное время остаются Соединенные Штаты Америки, но Европа постепенно догоняет США в этом направлении.

Сможет ли Европа стать главным центром криптоторговли

Сейчас довольно сложно делать такие прогнозы, однако уже сейчас с точки зрения стоимости транзакций с криптовалютой страны Европы вышли на первое место, опередив США. Здесь проводится около 37,32% всех криптотранзакций. А ТОП бирж криптовалют как раз-таки и работают именно в Европе, по крайней мере большинство.

С другой стороны, в Евросоюзе недавно был принят законопроект Markets in Crypto Assets (MiCA) о регулировании криптовалют. Он, с одной стороны, придает необходимую определенность криптовалютам в Европе, а с другой, устанавливает определенные ограничения и регуляционные требования по использованию, обмену, покупке или продаже криптоактивов.

Главные цели принятия MiCA:

гармонизировать европейские стандарты в сфере криптовалют;

поддерживать инновации и новые технологии;

обеспечить защиту прав потребителей и инвесторов.

Такое регулирование вместе с общей распространенностью криптовалют в Европе уже дало свои положительные результаты. Так, объем торговли криптовалютой в Европе в 2024 году достиг отметки в $40,5 трлн, тогда как в 2022 году он был в разы меньше — $15 трлн.

Биржи криптовалют привлекают все больше пользователей

Уже длительное время господствующей биржей в более чем 100 странах мира остается Binance. В Украине, кстати, это также одна из самых популярных криптовалютных бирж. Несколько меньшую популярность имеют:

OKX;

CEX.IO;

Coinbase;

Bybit.

Несмотря на то, что базовые принципы работы криптовалютных бирж практически идентичны, перед выбором платформы стоит учесть некоторые важные особенности:

безопасность и репутация биржи, отзывы пользователей, обзоры и пр;

комиссии, которые берет биржа при проведении операций с криптовалютой;

поддержка криптовалют, которыми вы планируете торговать;

простота и удобство использования, качество поддержки клиентов;

регуляция и лицензии, по которым работает биржа;

доступные методы ввода и вывода средств.

Очевидно, что популярность криптовалют в мире продолжит расти и в дальнейшем. Однако если у вас еще нет соответствующего опыта, нужно подходить к этому вопросу взвешенно и осторожно. Особенно если вы планируете попробовать зарабатывать на криптовалюте или ищете пути прибыльных инвестиций. Риски всегда остаются.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance