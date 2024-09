РФ вже пошкодила в Україні 280 об’єктів портової інфраструктури

За час повномасштабної війни Росія здійснила понад 50 атак на портову інфраструктуру, знищивши та пошкодивши понад 280 об’єктів, повідомляє Укрінформ.

Про це під час міжнародної конференції United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects повідомив заступник міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

«На жаль, практика атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна з боку країни-агресора є системною. За час повномасштабної війни вже відбулось понад 50 таких атак із використанням ракет та дронів, знищено та пошкоджено понад 280 об’єктів інфраструктури та 17 цивільних суден» , - йдеться в повідомленні.

Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року, росіяни знищили понад 100 тис. т зернових вантажів.