РФ уже повредила в Украине 280 объектов портовой инфраструктуры

За время полномасштабной войны Россия совершила более 50 атак на портовую инфраструктуру, уничтожив и повредив более 280 объектов, сообщает Укринформ.

Об этом на международной конференции United for Justice. Accountability for the Attacks против Civilian Objects сообщил заместитель министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

«К сожалению, практика атаки на портовую инфраструктуру и гражданские суда со стороны страны-агрессора является системной. За время полномасштабной войны уже произошло более 50 таких атак с использованием ракет и дронов, уничтожены и повреждены более 280 объектов инфраструктуры и 17 гражданских судов» , - говорится в сообщении.

В общей сложности, начиная с 24 февраля 2022 года, россияне уничтожили более 100 тыс. т зерновых грузов.