Пункти плану перемоги залежать від рішення Байдена, а не Путіна – Зеленський

План перемоги України є стратегічним, і всі його пункти залежать від рішення президента США Джо Байдена, а не російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES), повідомляє Новое время.

«Я не впевнений, що можу поділитися всіма деталями, я дав слово президенту Байдену. Проте, дійсно, план стратегічний і він — посередині між самітами миру. Цей план — про Україну, про наших військових. Там небагато пунктів, але думаю, що це добре. Кожен із них залежатиме від рішення Байдена, а не Путіна. Я не можу дати 100%, що це зупинить Путіна, але це точно зробить Україну сильнішою» , — заявив глава держави.

11 вересня Зеленський повідомив, що на другому саміті миру Україна має представити план перемоги, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни.